HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |18:59 WIB
Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya
Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2025) sore. Helikopter yang membawa Presiden Prabowo tampak tiba di depan Istana Garuda.

1. Prabowo Perdana Kunjungi IKN

Saat turun dari helikopter, Presiden Prabowo  langsung disambut Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Presiden Prabowo tampak didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Istana Garuda.

Ini merupakan pertama kalinya Prabowo mengunjungi IKN sejak menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024. Sebelum ke IKN, Presiden Prabowo terlebih dulu meresmikan Sekolah Rakyat yang berpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

Informasi terkait kunjungan Presiden Prabowo ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru. 

Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur. Agenda Presiden Prabowo di Balikpapan adalah untuk meresmikan salah satu proyek refinery. 

“Iya, jadi setelah dari Banjarbaru ini, rombongan Bapak Presiden akan ke Balikpapan untuk meresmikan salah satu refinery (RDMP),” ujar Prasetyo.

Prasetyo membeberkan bahwa peresmian RDMP Balikpapan menjadi bagian dari upaya percepatan penguatan sektor industri nasional, khususnya di bidang energi. Pemerintah menargetkan penguatan kilang minyak tersebut dapat mendukung langkah menuju swasembada energi.

 

Halaman:
1 2
      
