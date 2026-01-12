Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membahas soal Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud yang merupakan kakak-beradik. Menurut dia, hal itu bukanlah masalah jika pemilihan umum dijalankan dengan benar.

1. Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik

Momen itu terjadi saat Prabowo memberikan pidato di acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan. Prabowo awalnya membuka pidato dengan menyapa jajaran kabinetnya sebelum menyapa jajaran Forkompinda di Kalimantan Timur.

"Wali Kota Balikpapan, saudara Rahmad? Oh tadi saudara Rudy adalah Gubernur (Kaltim), saudara Rahmad Wali Kota? Ini saudara ya? Kakak-adik? Oh, kakak-adik," kata Prabowo menyapa keduanya, Senin (12/1/2026).

Setelahnya, Prabowo kemudian berkomentar bahwa jabatan Gubernur dan Wali Kota yang diemban oleh saudara bukanlah sebuah masalah. Yang penting menurutnya, pemilu dijalankan dengan benar.

"Enggak apa-apa, asal dipilih dengan benar ya," ucapnya.

Selanjutnya, Prabowo menyapa Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji yang merupakan kader Gerindra. Di sela-sela itu, ia kemudian berkelakar dengan menyinggung Partai Golkar.