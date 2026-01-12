Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |18:30 WIB
Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim
Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membahas soal Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud yang merupakan kakak-beradik. Menurut dia, hal itu bukanlah masalah jika pemilihan umum dijalankan dengan benar.

1. Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik

Momen itu terjadi saat Prabowo memberikan pidato di acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan. Prabowo awalnya membuka pidato dengan menyapa jajaran kabinetnya sebelum menyapa jajaran Forkompinda di Kalimantan Timur.

"Wali Kota Balikpapan, saudara Rahmad? Oh tadi saudara Rudy adalah Gubernur (Kaltim), saudara Rahmad Wali Kota? Ini saudara ya? Kakak-adik? Oh, kakak-adik," kata Prabowo menyapa keduanya, Senin (12/1/2026).

Setelahnya, Prabowo kemudian berkomentar bahwa jabatan Gubernur dan Wali Kota yang diemban oleh saudara bukanlah sebuah masalah. Yang penting menurutnya, pemilu dijalankan dengan benar.

"Enggak apa-apa, asal dipilih dengan benar ya," ucapnya.

Selanjutnya, Prabowo menyapa Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji yang merupakan kader Gerindra. Di sela-sela itu, ia kemudian berkelakar dengan menyinggung Partai Golkar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194970/prabowo-E8ZQ_large.jpg
Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194952/prabowo-ixOW_large.jpg
Prabowo: Jangan Malu Orangtuamu Buruh-Pemulung, Cium Kakinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194948/prabowo_subianto-6beq_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Kunjungi IKN Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194866/prabowo-WzFI_large.jpg
Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Hari Ini, Berikut 8 Fakta Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194826/prabowo_ratas_di_hambalang-AN2U_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194672/prabowo_subianto-pYk5_large.jpg
Prabowo Dinilai Mampu Jaga Arah Kebijakan di Tengah Ketidakpastian Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement