Depan Prabowo, Gus Ipul Guyon soal Khofifah: Presiden 4 Kali Pilpres, Kami 3 Kali Pilgub

(tangkapan layar)

BANJARBARU - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melontarkan candaan yang mengundang tawa saat berpidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Sekolah Rakyat di 166 titik di seluruh Indonesia yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

1. Guyon 3 Kali Pilgub

Candaan Gus Ipul disampaikan saat ia menyebut peran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di hadapan Presiden Prabowo dan para undangan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi sekaligus gurauan terkait hubungan panjang keduanya dalam kontestasi politik di Jawa Timur.

“Salah satunya adalah Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Terima kasih Ibu Khofifah. Ibu Khofifah salah satu provinsi yang titik penyelenggaraan Sekolah Rakyatnya tertinggi dan pembangunannya insya Allah di tahun ini tertinggi juga. Makasih Ibu Khofifah, nasib kita memang harus sering bertemu,” ujar Gus Ipul disambut tawa hadirin.

Gus Ipul kemudian melanjutkan candaan dengan membandingkan perjalanan politiknya dengan Presiden Prabowo, khususnya dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Kalau Bapak Presiden empat kali ikut Pilpres, kami tiga kali Pilgub. Pesaingnya sama, tetap Ibu Khofifah tidak berubah. Tiga kali kita ikut Pilgub, tiga kali kompetitornya Ibu Khofifah,” ucapnya.

Ia menegaskan, meski kerap berhadapan dalam kontestasi politik, hubungan keduanya tetap terjalin dengan baik. Bahkan, menurut Gus Ipul, keduanya seolah “tidak boleh berpisah” dalam dinamika pemerintahan.

“Tapi kami tetap baik dan tampaknya enggak boleh pisah. Ketika kami menang, Ibu Khofifah kalah, Ibu Khofifah jadi menteri sosial. Ketika saya kalah, saya sekarang yang jadi menteri sosial,” kata Gus Ipul yang kembali memancing gelak tawa peserta acara.