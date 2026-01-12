Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat yang Tersebar di 34 Provinsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:53 WIB
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat yang Tersebar di 34 Provinsi
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, (12/1/2026). Kehadiran Prabowo di Banjarbaru yakni untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 Provinsi.

Setibanya di Banjarbaru, Prabowo langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di sana, Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat yang menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional.

Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat.

Dari Bandara hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui Prabowo untuk memberikan sambutan hangat dan menyapa Presiden dengan lambaian tangan.

Prabowo langsung membalas sapaan tersebut dengan menyapa dari atap mobil yang menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

 

