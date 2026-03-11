Terinspirasi Syekh Mesir, Quraish Shihab Doakan Prabowo Diberi Pertolongan Tegakkan Perdamaian

JAKARTA – Ulama dan Cendekiawan Muslim, sekaligus mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Quraish Shihab, menyampaikan doa khusus kepada Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026). Dalam doanya, Prof. Quraish Shihab memohon agar Presiden Prabowo senantiasa diberi pertolongan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah kepemimpinan, terutama dalam menegakkan perdamaian dan keadilan.

Quraish Shihab mengawali dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk berbicara dalam acara tersebut sehingga ia dapat menyampaikan apa yang menurutnya perlu diperhatikan bersama-sama.

“Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama,” ungkapnya sebelum berdoa di akhir sambutannya.

Ia menyampaikan doa yang terinspirasi dari gurunya, Syekh Mutawalli Sya’rawi, seorang ulama besar dari Mesir yang pernah memanjatkan doa kepada Presiden Mesir terkait amanah kepemimpinan.

“Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya’rawi. Beliau pernah berdoa kepada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat Kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan, baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan,” kata Quraish Shihab.