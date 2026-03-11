Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kita Tidak Boleh Kalah dari Mereka yang Mengambil Kekayaan Rakyat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |06:15 WIB
Prabowo: Kita Tidak Boleh Kalah dari Mereka yang Mengambil Kekayaan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan berbagai praktik penyelewengan yang merugikan negara. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang selama ini mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah bertajuk “Mewujudkan Al-Qur’an Sebagai Rahmat Alam Semesta” yang diselenggarakan di Istana Negara, Selasa (10/3/2026) malam.

“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktik yang tidak benar dan tidak baik, yang dilarang oleh semua agama,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa maju apabila pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari praktik korupsi.

“Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Ini ajaran agama dan sejarah,” ujarnya.

 

