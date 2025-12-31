Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Progres Masjid Negara IKN Capai 98,4%, Wapres Gibran: Siap Digunakan Idulfitri 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |11:52 WIB
Progres Masjid Negara IKN Capai 98,4%, Wapres Gibran: Siap Digunakan Idulfitri 2026
Wapres Gibran meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (foto: dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (30/20/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan strategis nasional tersebut berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

Gibran menyampaikan, bahwa pembangunan Masjid Negara telah mendekati tahap akhir, yang ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026.

"Proyek startegis IKN yang pertama saya kunjungi adalah pembangunan Masjid Negara, yang saat ini telah mencapai 98,4 persen. Masjid ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas Islam yang rahmatan lil ‘alamin di ibu kota baru Indonesia," ujar Gibran, Rabu (31/12/2025).

Gibran menambahkan, pada tahap pertama masjid ini ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri 2026.

"Pada tahap pertama, masjid ini memiliki kapasitas sekitar 29 ribu jamaah dari total rencana 60 ribu jamaah, dan ditargetkan dapat digunakan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri tahun 2026. Karena itu, percepatan pembangunan dan penjagaan kualitas pekerjaan menjadi hal yang terus kami kawal bersama," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
