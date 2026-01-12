Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan sekaligus pujian kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya tidak pelit dalam memberikan penghargaan kepada anggota berprestasi.

Awalnya, Prabowo mengatakan akan memberikan beasiswa kepada murid-murid Sekolah Rakyat yang berprestasi. Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan pidato dalam peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

“Mungkin kira-kira apa kita kasih beasiswa juga sama anak itu ya? Hah? Kita lihat umurnya berapa. Kita jangan ragu-ragu. Prestasi, hormati. Beri penghargaan. Cepat. Salah satu kekurangan bangsa kita adalah pelit, pelit memberi penghargaan. Ya,” ujarnya.

Prabowo pada kesempatan itu berkelakar, tapi mengaku senang dengan kepemimpinan Panglima TNI dan Kapolri saat ini yang dinilainya responsif dalam mengapresiasi anggotanya.

“Tapi saya senang sekarang Panglima TNI dan Kapolri tidak pelit. Berprestasi, naikin pangkat. Apa ruginya? Iya kan?” kata Prabowo.