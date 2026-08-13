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Presiden Prabowo Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi Buatan Polri Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |09:02 WIB
Presiden Prabowo Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi Buatan Polri Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan meresmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun oleh Polri pada hari ini, Kamis (13/8/2026). Acara peresmian ini akan dipusatkan di Jalan Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, akan meresmikan secara virtual Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2026,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Pras menyebutkan, peresmian dipusatkan di Jalan Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, lokasi jembatan yang menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

“Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga akan menyapa masyarakat yang mengikuti peresmian secara virtual dari berbagai daerah,” ujar dia.

Pras menjelaskan, program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri untuk membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

“Hingga saat ini, Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan secara swadaya di 30 Polda, dengan total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat,” ungkapnya.

“Jembatan-jembatan tersebut membantu membuka akses antarkampung dan antardesa, meningkatkan keselamatan, serta memudahkan masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi,” sambung dia.

 

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