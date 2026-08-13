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Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri, Prabowo: Bukti Tentara dan Polisi Milik Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |11:11 WIB
Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri, Prabowo: Bukti Tentara dan Polisi Milik Rakyat
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi atas dibangunnya 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih dari TNI AD. Prabowo menegaskan, hal tersebut menjadi bukti bahwa tentara dan Polri milik rakyat. Apresiasi ini disampaikan Prabowo dalam kegiatan peresmian 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih dari TNI AD secara virtual, Kamis (13/8/2026).

“Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kapolri, dan juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri dan seluruh anggota TNI-Polri,” ucap Prabowo.

Prabowo juga mengaku bangga bahwa TNI-Polri telah menjalankan misi pengabdian kepada rakyat. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa TNI-Polri milik rakyat.

“Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan, bahwa TNI-Polri bukan aparat penegak hukum yang biasa. Sebaliknya, TNI-Polri lahir dari rakyat dan memberikan pengabdian kepada masyarakat.

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