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Kapolri Serahkan Penghargaan Juara Umum Ketahanan Pangan kepada Polda Riau

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |20:30 WIB
Kapolri Serahkan Penghargaan Juara Umum Ketahanan Pangan kepada Polda Riau
Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polda Riau berhasil meraih Juara Umum Klaster 3 dalam penilaian Program Ketahanan Pangan Polri Tahun 2026. Penghargaan tersebut diraih setelah Polda Riau mencatatkan hasil terbaik dalam enam kategori penilaian.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam kegiatan Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Akmadi mengatakan, predikat juara umum diraih berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh kategori yang diikuti. Polda Riau memperoleh nilai tertinggi dibandingkan Polda lain yang tergabung dalam Klaster 3.

“Alhamdulillah, Polda Riau meraih Juara Umum Klaster 3. Capaian ini merupakan akumulasi dari prestasi yang diraih pada berbagai kategori. Ini menjadi bukti kerja bersama seluruh jajaran dalam mendukung dan mengimplementasikan program ketahanan pangan,” kata Akmadi, Rabu (12/8/2026).

Dalam penilaian tersebut, Polda Riau meraih Juara II Kategori Penambahan Lahan dan Produksi Jagung, Juara II Kategori Serapan Jagung Bulog, serta Juara I Kategori Manajemen Media Polda.

Prestasi juga diraih jajaran kewilayahan. Polres Indragiri Hulu meraih Juara III Kategori Manajemen Media Polres. Sementara itu, pada kategori inovasi, Polda Riau meraih Juara II Kategori Inovasi Polda dan Polres Kuantan Singingi berhasil menjadi Juara I Kategori Inovasi Polres.

“Enam capaian tersebut kemudian terakumulasi dalam penilaian akhir dan menempatkan Polda Riau sebagai peraih nilai tertinggi sekaligus Juara Umum Klaster 3,” ujarnya.

 

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