Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Kepala Daerah Berulang, Mendagri Soroti Sistem Pilkada

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:10 WIB
Kasus Korupsi Kepala Daerah Berulang, Mendagri Soroti Sistem Pilkada
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian buka suara terkait kembali terjeratnya sejumlah kepala daerah dalam kasus korupsi. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka.

“Jawaban saya cuma satu, yang memilih siapa? Sudah itu saja. Yang memilih siapa? Rakyat, iya kan,” kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tito kemudian mengaitkan persoalan hukum yang menimpa kepala daerah dengan mekanisme rekrutmen melalui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat.

“Dan ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang baik. Ada yang bagus, ada juga yang seperti ini,” ujarnya.

Mantan Kapolri itu menyebut kasus kepala daerah tersandung korupsi bukan hal baru. Bahkan, ia menilai fenomena tersebut terjadi berulang dalam waktu yang relatif singkat.

“Artinya ada problem sistematis, ada persoalan mendasar. Salah satunya mungkin mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan, yaitu pemilihan langsung melalui pilkada. Di satu sisi ada positifnya, tapi ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih adalah orang yang baik,” tuturnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212200//ajudan_gubernur_riau_nonaktif_abdul_wahid_ditahan_kpk-VlbW_large.jpg
Usai Diperiksa, Ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212141//mendagri_tito_karnavian-en41_large.jpg
Mendagri Ungkap Angka Kemiskinan di Seluruh Papua Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211747//prabowo_subianto-dDBO_large.jpg
Prabowo: Hukum Adalah Instrumen Jaga Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211703//jokowi-eC3f_large.jpg
Jokowi Tolak Permintaan JK Tunjukkan Ijazah Asli, Hanya Dibuka di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211693//presiden_prabowo_subianto-cDr0_large.png
Rp31,3 Triliun Uang Negara Diselamatkan, Prabowo: Bisa Perbaiki 34.000 Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/340/3211126//kasus_korupsi_djka-F3DU_large.jpg
Kasus DJKA Disorot, Hakim Diimbau agar Tak Berpolitik di Ruang Sidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement