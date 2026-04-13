Kasus Korupsi Sudewo, Eks Pj Sekda Pati Riyosos Dipanggil KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo pada Senin (13/4/2026). Dalam perkara ini, KPK sempat menggeledah rumah yang bersangkutan.

"Hari ini Senin (13/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap satu saksi lain, yakni Hindarto selaku pihak swasta. Kendati begitu, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan keduanya.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.