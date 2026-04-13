HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Sudewo, Eks Pj Sekda Pati Riyosos Dipanggil KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:25 WIB
Gedung KPK (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo pada Senin (13/4/2026). Dalam perkara ini, KPK sempat menggeledah rumah yang bersangkutan. 

"Hari ini Senin  (13/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap satu saksi lain, yakni Hindarto selaku pihak swasta. Kendati begitu, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan keduanya. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya. 

Berita Terkait
Viral Sepatu Mewah LV Bupati Tulungagung Disita KPK, Netizen Sebut Barang KW
KPK Sebut Tulungagung Menambah Daftar Kasus Pemerasan di Sejumlah Daerah
Sahroni Ngaku Bukan Diperas Rp300 Juta oleh Pegawai KPK Gadungan, Tapi...
OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Terkait Dugaan Pemerasan
Adik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Juga Terjaring OTT KPK
13 Orang yang Terjaring OTT Tulungagung Tiba di KPK
