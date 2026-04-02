Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Sudewo, KPK Panggil Sejumlah Caperdes

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:21 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di Kabupaten Pati. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan caperdes yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2026).

Adapun tiga caperdes yang dimaksud ialah Suyono selaku caperdes Sukorukun, Kecamatan Jaken; Joko Lastari selaku caperdes Sidoluhur; dan Parmin selaku caperdes Trikoyo, Kecamatan Jaken.

Tim penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati; Mujibur Rokman selaku pihak swasta; dan ARI Sih Hartono selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber, Rembang," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan para saksi tersebut. KPK pun belum memberikan informasi terkait kehadiran mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Sudewo Tersangka Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement