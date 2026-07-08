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Menteri Maman Minta Marketplace Pangkas Biaya Layanan, DPR: Harus Ada Regulasi dan Pengawasan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |20:31 WIB
Menteri Maman Minta Marketplace Pangkas Biaya Layanan, DPR: Harus Ada Regulasi dan Pengawasan!
Menteri UMKM Maman Abdurrahman
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JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman menanggapi langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang telah mendorong empat platform marketplace besar di Indonesia untuk memangkas biaya layanan bagi pelaku UMKM hingga 50 persen.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan angin segar bagi lebih dari 65 juta pengusaha UMKM yang selama ini terbebani biaya admin, komisi, dan biaya layanan lain di platform digital.

"Ini langkah konkret yang kita tunggu, Pemangkasan biaya layanan 50 persen akan langsung dirasakan pengusaha UMKM. Margin mereka bisa lebih besar, harga jual bisa lebih kompetitif, dan daya saing produk lokal kita akan naik," ujar Gandung, Rabu (8/7/2026).

Sejak awal pihaknya telah mendorong pemerintah dan asosiasi e-commerce untuk menciptakan ekosistem digital yang adil. Apalagi, kata dia, biaya layanan di marketplace menjadi salah satu keluhan utama UMKM saat berjualan online.

Menurutnya, pengusaha UMKM akan mendapat Akses layanan dan Kepastian diruang Ekonomi Digital lewat Sapa UMKM yang terintegrasi dengan 4 Marketplace. Program SAPA UMKM adalah ekosistem digital dan platform terpadu yang diluncurkan oleh Kementerian UMKM.

 

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