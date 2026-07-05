Catat! Jalur Puncak One Way Arah Atas Mulai Diberlakukan

JAKARTA - Polisi mengumumkan rekayasa lalu lintas one way di Jalur Puncak Bogor pada Minggu (5/7/2026). Dalam kesempatan ini, one way untuk arah atas atau menuju puncak.

"Pukul 09.45 WIB, One Way arah atas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak telah diberlakukan," tulis Satlantas Polres Bogor melalui akun instagram resminya dikutip Okezone.

Diketahui, rekayasa lalu lintas ini imbas dari padatnya kendaraan dari Jakarta dan sekitarnya yang melintasi jalur wisata tersebut.

Disebutkan, pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dan berlaku secara tentatif, menyesuaikan kondisi arus lalu lintas serta hasil pemantauan petugas di lapangan.

"Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi arahan petugas, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Informasi terbaru terkait rekayasa lalu lintas akan terus kami sampaikan sesuai perkembangan situasi di lapangan," demikian keterangan Satlantas Polres Bogor.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.