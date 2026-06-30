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Awas Macet, Besok Ada Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 di Cikeas Bogor

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |18:32 WIB
Awas Macet, Besok Ada Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 di Cikeas Bogor
Ilustrasi macet (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Masyarakat diimbau mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Sebab, di kawasan itu akan digelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Satlat Korps Brimob Polri, Cikeas, mulai pukul 05.00 WIB hingga selesai. Kegiatan itu bakal dihadiri tamu undangan yang disinyalir berdampak arus lalu lintas di sekitar lokasi.

"Diperkirakan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Satlat Korps Brimob Cikeas, Bogor," tulis TMC Polda Metro Jaya dalam akun Instagram resminya, Selasa (30/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, Polda Metro Jaya mengimbau para pengendara untuk mengantisipasi perjalanan dengan berangkat lebih awal atau mencari jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan.

"Bagi para pengendara, mohon untuk dapat mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal atau menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan di ruas jalan tersebut," imbuhnya.

Selain itu, para pengguna jalan diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mengikuti petunjuk arah yang telah disediakan petugas untuk meminimalkan hambatan di ruas jalan sekitar Satlat Korps Brimob.

(Arief Setyadi )

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