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Mahasiswa Demo di Kawasan Patung Kuda Jakpus, Lalu Lintas Tersendat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |17:40 WIB
Mahasiswa Demo di Kawasan Patung Kuda Jakpus, Lalu Lintas Tersendat
Mahasiswa demo di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jakarta Barat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026). Lokasi aksi berjarak sekitar 2 kilometer dari Istana Negara.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan bertajuk "Kawal Tuntutan Rakyat dan Evaluasi Total Prabowo-Gibran". Orasi dilakukan secara bergantian menggunakan satu unit mobil komando yang diparkir di lokasi aksi.

Sejumlah mahasiswa sempat mencoba merangsek ke arah barikade kepolisian yang dipasang di Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun, aparat keamanan yang berjaga menahan pergerakan massa sehingga aksi tetap berlangsung di area yang telah ditentukan.

Arus lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda padat. Berdasarkan pantauan pukul 17.00 WIB, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Patung Kuda juga ditutup total, sementara jalur dari arah sebaliknya hanya dibuka sebagian untuk kendaraan.

Kemacetan tampak mengular di sejumlah titik menuju Bundaran Patung Kuda. Antrean kendaraan terlihat menumpuk dari arah utara, selatan, maupun barat akibat penyempitan dan pengalihan arus lalu lintas.

Meski demikian, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) terpantau tetap berjalan normal dan kondusif. Sejumlah wisatawan terlihat lalu-lalang di area Monas, sementara warga juga tampak berolahraga dan berjoging di sekitar lokasi tanpa gangguan berarti.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Demo Mahasiswa demo Lalu Lintas
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