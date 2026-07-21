MNC Peduli Gelar Kegiatan Literasi Lewat Kegiatan Menyenangkan Bersama Rumah Baca Empat Jagoan

BOGOR – Peran literasi sejak dini digelar dalam kegiatan berbagi buku dongeng dan lomba mewarnai oleh MNC Peduli bersama Rumah Baca Empat Jagoan di Komplek Puri Nirwana, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (21/7/2026).

Founder Sekolah Empat Jagoan, Amila Fitrina, mengatakan pendekatan literasi kepada anak harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan agar mudah diterima.

“Kami ingin anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, seperti melalui dongeng dan aktivitas kreatif seperti mewarnai,” kata Amila.

Puluhan anak dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Selain mendengarkan dongeng, mereka juga berpartisipasi dalam lomba mewarnai yang bertujuan mengasah kreativitas dan keberanian.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga membantu membentuk karakter anak agar lebih percaya diri dan mandiri,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua RW, Dompoe Awang Sugianto, menyambut baik kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan dampak positif bagi anak-anak, khususnya dalam meningkatkan minat baca dan kreativitas.