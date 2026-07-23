Operasi Bibir Sumbing Gratis, MNC Peduli dan Smile Train Indonesia Gandeng RS Azra Bogor

MNC Peduli bersama Smile Train Indonesia dan RS Azra Bogor menggelar kegiatan operasi bibir sumbing gratis di Bogor.

BOGOR – MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya di bidang kesehatan dengan menggelar program operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra Bogor. Program ini ditujukan bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya untuk membantu peserta memperoleh penanganan medis yang tepat sejak dini.

Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan MNC Peduli dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang bibir sumbing, sehingga mereka dapat tumbuh, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution mengatakan, program tersebut merupakan agenda rutin yang diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

"Ya, hari ini MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra dan juga dengan Smile Train Indonesia mengadakan kerja sama tentang kegiatan pelaksanaan operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit," kata Syafril di RS Azra, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (23/7/2026).

"Ini adalah kegiatan berkala kita untuk saat ini, untuk masyarakat yang ada di sekitar Kota Bogor. Mudah-mudahan banyak masyarakat Bogor bisa memanfaatkan operasi gratis dari MNC Peduli," sambungnya.

Program operasi bibir sumbing ini juga menjadi bagian dari kepedulian MNC Peduli dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak usia dini dan umumnya semua usia tanpa terkecuali.

Sejak 2011, MNC Peduli telah aktif menjalankan program serupa bekerja sama dengan Smile Train. Hingga kini, sejak tahun 2004, lebih dari 5.000 pasien di berbagai daerah di Indonesia telah memperoleh operasi dan penanganan medis secara komprehensif.

(Rahman Asmardika)

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