Seeds of Hope dan MNC Peduli Kolaborasi Tanam Mangrove di Marunda

JAKARTA - MNC Peduli bersama organisasi lingkungan Seeds of Hope (SOH) menggelar aksi penanaman 300 bibit mangrove dan bersih-bersih pantai di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara, Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bertajuk “Mengisi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata untuk Lingkungan”, aksi ini diikuti sekitar 100 pelajar SMP dan SMA dari 27 sekolah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) maupun luar daerah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk semangat nasionalisme, dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan dari Seeds of Hope kepada MNC Peduli.

Ketua Seeds of Hope, Beverly Louisa Hidajat, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. “Kami berharap kegiatan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan, terutama mangrove yang berperan penting dalam mengurangi abrasi di wilayah pesisir,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan MNC Peduli menjadi langkah penting dalam memperluas dampak gerakan lingkungan yang digagas anak muda. “Ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah mendukung dan melihat semangat generasi muda untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan,” tuturnya.

Selain penanaman mangrove, kegiatan juga diisi dengan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan para pelajar. Diharapkan, kegiatan ini menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk terus melakukan aksi sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan.