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Pascagempa NTT, Pemerintah Perkuat Sinergitas Daerah Percepat Pemulihan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |22:38 WIB
Pascagempa NTT, Pemerintah Perkuat Sinergitas Daerah Percepat Pemulihan
Gempa NTT (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan setelah gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Kabupaten Manggarai Timur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hanya menyalurkan dukungan untuk warga terdampak, tetapi juga mengajak pemerintah daerah lain turut membantu proses penanganan bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mendatangi langsung kawasan yang terdampak gempa. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi warga sekaligus memastikan kebutuhan penanganan di lapangan. Tito juga menyambangi sejumlah titik terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai langkah penanganan hingga pemulihan.

Sejumlah bantuan disalurkan Kemendagri kepada masyarakat di Manggarai Timur. Dukungan tersebut meliputi tali asih untuk ahli waris korban meninggal dunia, dua unit genset, 10 velbed, serta bantuan bagi dua desa yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendukung aktivitas posko penanganan bencana.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan pendataan warga serta kerusakan yang ditimbulkan gempa. Ketersediaan data yang tepat menjadi penting untuk memetakan kebutuhan bantuan dan menentukan langkah rehabilitasi maupun rekonstruksi berikutnya.

Tito menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus saling mendukung karena penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.

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Topik Artikel :
Korban Gempa Gempa NTT gempa
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