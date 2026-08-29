Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masa Tanggap Darurat Gempa NTT Diperpanjang hingga 12 September 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |20:05 WIB
Masa Tanggap Darurat Gempa NTT Diperpanjang hingga 12 September 2026
Gempa NTT (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Status masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi diperpanjang selama 14 hari. Dengan demikian, status tanggap darurat yang semula berakhir pada 28 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga 12 September 2026.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menjelaskan, perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur NTT.

"Kita tahu bahwa dari tanggal 14 sampai tanggal 28 (Agustus) merupakan 14 hari dari masa darurat yang ditetapkan oleh Gubernur NTT. Dan saat ini kita sudah mendapatkan perpanjangan sebesar 14 hari ke depan hingga tanggap darurat, status tanggap darurat diperpanjang sampai 12 September 2026," kata Berton dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (29/8/2026).

Berton menekankan perpanjangan status tersebut sangat krusial untuk memastikan proses penanganan pascabencana berjalan lancar, terutama terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Perpanjangan itu penting sehingga logistik dan bantuan-bantuan yang lain bisa kita distribusikan dengan baik, kita kirimkan dengan baik tanpa ada kesalahan administrasi di dalamnya," pungkasnya.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Gempa NTT Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238998//berton_suar_pelita_panjaitan-a932_large.jpg
Update Gempa NTT: Jumlah Pengungsi Bertambah 16.394 Orang, Total Capai 192.303
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238950//kebakaran-IHp3_large.jpg
Karhutla Dominasi Bencana, Banjir hingga Kebakaran Landa Sulawesi dan Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238820//berton_suar_pelita_panjaitan-PN3l_large.png
H+14 Gempa NTT, BNPB Laporkan Total 111 Korban Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/340/3238813//mnc_peduli_menyalurkan_bantuan_untuk_korban_gempa_di_nagekeo_ntt-u1Hz_large.jpeg
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Nagekeo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/340/3238755//kapolda_ntt-f0gB_large.jpeg
Didampingi Kapolri dan Kapolda NTT, Prabowo Cek Pengungsian di Nagekeo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238548//mendagri-ec6r_large.jpg
Mendagri Pastikan Korban Gempa NTT Urus Dokumen Hilang Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement