Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H+14 Gempa NTT, BNPB Laporkan Total 111 Korban Meninggal Dunia

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |17:59 WIB
H+14 Gempa NTT, BNPB Laporkan Total 111 Korban Meninggal Dunia
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan.
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan penanganan H+14 gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pembaruan data tersebut, BNPB mencatat tidak ada penambahan korban jiwa baru sejak Kamis (27/8/2026).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa total korban meninggal dunia yang terdata hingga saat ini bertahan di angka 111 jiwa.

"Hari ini kami tidak mencatat adanya penambahan jumlah korban meninggal. Sehingga total korban meninggal di catatan kami tetap sebanyak 111 orang," ujar Berton dalam konferensi pers secara daring, Jumat (28/8/2026).

Berton merinci sebaran korban meninggal dunia berdasarkan wilayah, yakni:

  • Manggarai: 45 jiwa
  • Manggarai Timur: 38 jiwa
  • Nagekeo: 13 jiwa
  • Sikka: 6 jiwa
  • Ngada: 5 jiwa
  • Ende: 3 jiwa
  • Manggarai Barat: 1 jiwa

Dari total data tersebut, berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, korban laki-laki tercatat sebesar 43,6%, sedangkan korban perempuan sebesar 56,4%.

"Berdasarkan kelompok umur, proporsinya masih sama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu 45% merupakan lansia dan 37% kelompok dewasa. Sementara untuk anak-anak dan remaja sebesar 12%, serta balita dan batita sebesar 5%," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/340/3238813//mnc_peduli_menyalurkan_bantuan_untuk_korban_gempa_di_nagekeo_ntt-u1Hz_large.jpeg
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Nagekeo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/340/3238755//kapolda_ntt-f0gB_large.jpeg
Didampingi Kapolri dan Kapolda NTT, Prabowo Cek Pengungsian di Nagekeo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238548//mendagri-ec6r_large.jpg
Mendagri Pastikan Korban Gempa NTT Urus Dokumen Hilang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238480//gempa-1XbJ_large.jpg
17 Ton Bantuan Dikirim untuk Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Dapat Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238495//terminal_bbm_reo-0Z5c_large.jpg
Begini Kondisi Terminal BBM Reo Pascagempa NTT, Operasional Berangsur Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/340/3238474//perindo-Ewk1_large.jpg
Legislator Perindo Elias Cima Dorong Pendataan Akurat Rumah Terdampak Gempa di Nagekeo NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement