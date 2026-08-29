Karhutla Dominasi Bencana, Banjir hingga Kebakaran Landa Sulawesi dan Jawa

JAKARTA - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana di Tanah Air, khususnya di wilayah Sulawesi dan Jawa.

Berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Operasi dan Pengendalian (Dit. Koordalops) BNPB periode Jumat (28/8) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (29/8) pukul 07.00 WIB, sejumlah wilayah juga dilanda bencana banjir.

"Di Sulawesi Tengah, bencana alam banjir melanda wilayah Kabupaten Parigi Moutong, pada Jumat (28/8) pukul 05.30 WITA. Banjir berdampak pada lima desa di Kecamatan Kasimbar, yaitu Desa Labuan Donggulu, Laemanta, Peningka, Lemanta Utara, dan Kasimbar," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, sebanyak 190 kepala keluarga terdampak akibat kejadian tersebut. BPBD Kabupaten Parigi Moutong melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan aparat desa setempat, serta memobilisasi alat berat untuk membersihkan jalur Trans-Sulawesi.

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, kebakaran lahan seluas dua hektare terjadi di Kabupaten Pinrang pada Jumat (28/8). Titik api diketahui berada di Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto.