Kemenkes: Kualitas Udara Pontianak Berbahaya Akibat Karhutla, 8 Wilayah Sangat Tidak Sehat

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di 25 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari pemantauan per 27 Agustus 2026, kualitas udara di belasan wilayah tercatat berstatus Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya.

Berdasarkan laporan Update Penanganan Karhutla dan Gempa Flores Kemenkes per 28 Agustus 2026, sebanyak tujuh provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Ketujuh provinsi tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

Data ISPU menunjukkan 16 wilayah berada pada kategori Tidak Sehat (nilai ISPU 101–200), antara lain:

Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel (183)

Kota Banjarmasin, Kalsel (182)

Kabupaten Bengkayang, Kalbar (171)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel (158)

Kota Palembang, Sumsel (139)

WT KIPP IKN, Kaltim (137)

Kabupaten Pelalawan, Riau (127)

Kabupaten Musi Rawas, Sumsel (123)

Stasiun Mobile AQMS BPBD Kalteng (122)

Kabupaten Lahat, Sumsel (122)

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel (113)

Kabupaten Rokan Hilir, Riau (112)

Kota Pekanbaru, Riau (111)

Kabupaten Kampar, Riau (111)

Kabupaten Kubu Raya, Kalbar (104)

Kabupaten Sambas, Kalbar (103)

Sementara itu, delapan wilayah tercatat berstatus Sangat Tidak Sehat (nilai ISPU 201–300), yaitu:

Kabupaten Tebo, Jambi (287)

Kabupaten Barito Selatan, Kalteng (274)

Kabupaten Katingan, Kalteng (258)

Kabupaten PALI, Sumsel (255)

Kabupaten Murung Raya, Kalteng (237)

Kabupaten Kapuas, Kalteng (230)

Kota Prabumulih, Sumsel (229)

Kabupaten Gunung Mas, Kalteng (219)

Adapun Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi wilayah dengan tingkat pencemaran paling parah dan dinyatakan berstatus Berbahaya setelah angka ISPU menembus 328.