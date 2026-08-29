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Update Gempa NTT: Jumlah Pengungsi Bertambah 16.394 Orang, Total Capai 192.303

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |19:30 WIB
Update Gempa NTT: Jumlah Pengungsi Bertambah 16.394 Orang, Total Capai 192.303
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terkini, terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu data yang diperbarui yakni jumlah pengungsi.

"Kami mendapatkan tambahan lagi terkait dengan jumlah pengungsi. Jadi kita lihat di sini kalau beberapa dua hari yang lalu kita mendapatkan pengurangan, tapi kali ini adalah tambahan. Dan ketambahannya sebesar 16.394 orang," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (29/8/2026).

Penambahan jumlah pengungsi tersebut, kata dia, disebabkan adanya pembaruan data setelah dilakukan validasi. Peningkatan signifikan terjadi di Kabupaten Ngada.

"Sehingga kita lihat di Ngada yang tadinya 3.259 orang, sekarang menjadi 21.552 orang pengungsi," ujarnya.

Dengan adanya pembaruan data tersebut, BNPB melaporkan jumlah keseluruhan pengungsi yang tersebar di tujuh daerah mencapai 192.303 orang. Kabupaten Nagekeo menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 52.284 orang.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Gempa Gempa NTT BNPB
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