Kabut Asap Karhutla, Gubernur Kalteng Siapkan Rumah Oksigen dan Imbau Warga Pakai Masker

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran siapkan layanan Rumah Oksigen Gratis bagi masyarakat yang alami gangguan pernapasan akibat paparan asap. (Foto: dok Pemprov Kalteng)

PALANGKA RAYA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah membuat Pemprov Kalteng memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyiapkan layanan Rumah Oksigen Gratis sebagai fasilitas pertolongan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Layanan tersebut disiapkan di dua lokasi di Kota Palangka Raya. Titik pertama berada di kawasan Bundaran Besar Telawang dan Lobby RTH Kota Palangka Raya yang beroperasi setiap hari pukul 08.00–20.00 WIB.

Sementara titik kedua berada di Aula Bakti Husada, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, yang melayani masyarakat pada hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

“Rumah Oksigen tersebut dilengkapi oxygen concentrator, tabung oksigen, tempat tidur pasien, serta tenaga kesehatan yang disiagakan untuk memberikan penanganan. Seluruh layanan diberikan secara gratis dan terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar gubernur, Selasa (1/9/2026).