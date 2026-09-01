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Risiko Karhutla Masih Tinggi, Pendakian Gunung Gede-Pangrango Ditutup Tanpa Batas Waktu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |09:05 WIB
Risiko Karhutla Masih Tinggi, Pendakian Gunung Gede-Pangrango Ditutup Tanpa Batas Waktu
Gunung Gede-Pangrango (foto: @gununggedepangrango)
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JAKARTA - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), memperpanjang penutupan kegiatan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.21 Tahun 2026 yang diterbitkan atas nama Kepala BBTNGGP Sadtata Noor Adirahmanta pada 31 Agustus 2026.

Surat edaran tersebut juga diunggah melalui akun Instagram resmi BBTNGGP, @bbtn_gn_gedepangrango. Dalam surat itu dijelaskan, keputusan memperpanjang penutupan pendakian diambil karena masih tingginya potensi kebakaran hutan di kawasan TNGGP.

"Sehubungan dengan masih adanya potensi Kebakaran Hutan di kawasan Gunung Gede Pangrango maka perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang perpanjangan penutupan kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango," bunyi surat edaran tersebut, dikutip Selasa (1/9/2026).

Lebih lanjut, kegiatan pendakian di TNGGP ditutup hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan pendaki, pengunjung wisata, dan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan selama musim kemarau.

 

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