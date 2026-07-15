Kalteng Siapkan Sekolah Rakyat Raksasa, Target Tampung 3.000 Siswa Gratis

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang diproyeksikan menjadi salah satu sekolah berkapasitas terbesar di daerah. Sekolah tersebut dirancang mampu menampung sekitar 3.000 siswa, atau hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan proses pembangunan kini memasuki tahap pengusulan lokasi kepada pemerintah pusat dan tinggal menunggu tahapan berikutnya.

“Lokasinya juga sudah diusulkan dan sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya,” ujar Reza di Kota Palangka Raya, Rabu (15/7/2026).

Menurut Reza, keberadaan Sekolah Rakyat tingkat provinsi diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Tengah.

“Kalau kuota yang dikelola kabupaten sekitar 1.080 siswa, maka Sekolah Rakyat tingkat provinsi diperkirakan bisa menampung sekitar 3.000 siswa. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar,” tuturnya.