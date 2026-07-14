Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Kalteng Siapkan Kapal Susur Sungai, Tanjung Puting Jadi Prioritas Pengembangan Wisata

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |11:39 WIB
Pemprov Kalteng Siapkan Kapal Susur Sungai, Tanjung Puting Jadi Prioritas Pengembangan Wisata
Pemprov Kalteng mulai matangkan rencana pengoperasian empat unit kapal susur sungai. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
A
A
A

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan rencana pengoperasian empat unit kapal susur sungai sebagai langkah memperkuat sektor pariwisata sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Salah satu kawasan yang menjadi fokus pengembangan adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalimantan Tengah, pemerintah tengah menyusun mekanisme kerja sama dengan pemerintah kabupaten, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), organisasi masyarakat, hingga pihak ketiga agar pengelolaan kapal dapat berjalan profesional dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas Kepala Disbudpar Kalteng, Adi Soeseno, mengatakan kapal susur sungai merupakan salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi.

“Kapal susur sungai merupakan potensi unggulan daerah yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Adi, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, hingga Pokdarwis menjadi faktor penting agar pengelolaan kapal berlangsung efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229916//ilustrasi_penyaluran_kredit-UqaJ_large.jpg
Tindak Lanjut Penyimpangan Kredit di Jember, BNI Perkuat Tata Kelola Penyaluran KUR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229913//penyimpangan_dalam_proses_pengajuan_dan_penyaluran_kredit-zSVp_large.jpg
BNI Tegaskan Kasus KUR Jember Berawal dari Laporan Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229813//museum_fatahillah-oqwf_large.jpg
Bangunan Cagar Budaya Jadi Tempat Usaha, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/25/3229798//ilustrasi_jakarta_jogja_naik_kereta-k8Nc_large.jpg
Simulasi Budget Weekend Jakarta-Jogja Naik Kereta untuk 3 Tipe Traveler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229791//manager_corporate_brand_pertamina_persero_alih_istik_wahyuni-QGT3_large.jpeg
Bersama Pertamina, Qarrar Firhand Torehkan Sejarah di WSK Euro Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229789//investasi_ori030_lewat_wondr_by_bni-bltP_large.jpeg
Investasi ORI030 lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement