Ledakan di MAN 3 Padang, Densus Ungkap Pelaku Belajar Merakit Bom dari Internet

JAKARTA - Bom rakitan meledak di MAN 3 Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan seorang pelajar berinisial R (17).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana, mengungkapkan berdasarkan keterangan awal, terduga pelaku mengaku mempelajari cara merakit bahan peledak melalui internet.

"Pelaku juga mengaku mempelajari pembuatan bahan peledak secara daring dan terinspirasi oleh peristiwa bom di SMA Negeri 72 Jakarta pada tahun 2025. Motif tersebut masih dalam proses pendalaman oleh tim penyelidik," kata Mayndra.

Mayndra menjelaskan, berdasarkan pengakuan awal, perangkat peledak tersebut diduga dirakit secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring. Perakitan dilakukan di rumah tanpa sepengetahuan orang tua pelaku.