MEGAPOLITAN
Polisi Ungkap Kondisi Terkini ABH, Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |13:55 WIB
Polisi Ungkap Kondisi Terkini ABH, Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto?Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi terkini terkait anak berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku peledakan SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. ABH tersebut kini sudah sadar pasca menjalani operasi.

“ABH kondisinya sudah sadar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Meski begitu, Budi menyebutkan pemeriksaan terhadap ABH tersebut belum dilakukan mengingat saat ini yang bersangkutan masih dalam pemulihan.

“Akan tetapi masih belum bisa dimintai keterangan karena kondisi masih masa pemulihan,” ujar dia.

Sebelumnya, anak berhadapan hukum (ABH) pelaku ledakan bom di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami luka akibat bom rakitan sendiri. Pelaku ditemukan dalam kondisi luka di kepala saat kejadian.

“Untuk peristiwanya, yang bersangkutan pada saat terjadi ledakan pertama di masjid, itu yang bersangkutan masih ada di lokasi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers, Selasa (11/11/2025).

Kemudian, kata dia, pelaku meledakkan bom selanjutnya yang berada di luar masjid. Pelaku ditemukan sudah terluka lantaran meledakkan bom dengan sumbu.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
