Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Bersama Ayah, Ibu Kerja di Luar Negeri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |07:22 WIB
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Bersama Ayah, Ibu Kerja di Luar Negeri
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto/Foto: Humas Polri
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap anak berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta tidak memiliki tempat curhat. Polisi menyebutkan ABH hanya tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya bekerja di luar negeri.

“ABH tinggal bersama ayahnya, sementara ibu bekerja di luar negeri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Kamis (13/11/2025).

Proses pendalaman masih dilakukan. Termasuk adanya dugaan perundungan atau bullying yang dialami ABH sebelum melakukan aksi peledakan.

“Masih pendalaman agar fakta sebenarnya bisa ditemukan, karena ABH masih tahap pemulihan pasca operasi,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi menetapkan siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi mengungkap pemicu ABH melakukan aksi peledakan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360/putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344/polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318/ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184077/sman_72_jakarta-NTtV_large.jpg
Polisi Segera Periksa ABH di Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183964/bom_mobil-JQdm_large.jpg
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183780/budi-bj9O_large.jpg
Polisi Segera Periksa Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement