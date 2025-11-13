Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Bersama Ayah, Ibu Kerja di Luar Negeri

JAKARTA - Polisi mengungkap anak berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta tidak memiliki tempat curhat. Polisi menyebutkan ABH hanya tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya bekerja di luar negeri.

“ABH tinggal bersama ayahnya, sementara ibu bekerja di luar negeri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Kamis (13/11/2025).

Proses pendalaman masih dilakukan. Termasuk adanya dugaan perundungan atau bullying yang dialami ABH sebelum melakukan aksi peledakan.

“Masih pendalaman agar fakta sebenarnya bisa ditemukan, karena ABH masih tahap pemulihan pasca operasi,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi menetapkan siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi mengungkap pemicu ABH melakukan aksi peledakan itu.