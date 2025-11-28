Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |11:32 WIB
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan (iNews Media Group/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Polisi menyebutkan, saat ini kegiatan belajar-mengajar di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berjalan normal imbas ledakan beberapa waktu lalu.

1. Korban Masih Diberikan Pendampingan

“Terkait tentang kegiatan operasional sekolah di SMA 72 ini berlangsung normal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Budi menjelaskan, pendampingan dari pihak terkait juga masih diberikan terhadap keluarga maupun korban ledakan SMAN 72.

“Pendampingan dari pihak-pihak terkait juga masih ada termasuk bagi keluarga-keluarga korban maupun korban. Ini tim trauma healing masih berjalan untuk memberikan pendampingan,” ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 96 orang terluka akibat kejadian tersebut.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara untuk tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
