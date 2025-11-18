Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya

JAKARTA - Kepolisian menyatakan telah memeriksa ayah dari anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku ledakan SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Apa hasilnya?

Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis menyebutkan, pemeriksaan terhadap ayah ABH tersebut dilakukan pada Minggu lalu.

“Permintaan keterangan terhadap ayah ABH sudah dilakukan minggu lalu,” kata Putu kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, Putu belum merinci hasil dari pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan, hasil keterangan tersebut akan didalami dengan keterangan para saksi lainnya.

“Namun hasilnya masih harus kami dalami dengan keterangan-keterangan anak, maupun ABH itu sendiri,” ujar dia.