ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi

JAKARTA – Polda Metro Jaya ternyata sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum (ABH), atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. ABH sebelumnya tidak bisa menjalani pemeriksaan lantaran kondisi kesehatannya. Pemeriksaan akhirnya dilakukan pada Senin, 1 Desember 2025.

"Sudah dilakukan (pemeriksaan), kemarin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pemeriksaan dilakukan penyidik kepolisian dengan menghadirkan pihak keluarga, Bapas, APSIFOR, dan kuasa hukum. Namun, Budi belum mengungkap apa saja yang didalami terkait dengan pemeriksaan perdana pelaku ledakan tersebut.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Sedangkan korban luka dalam peristiwa tersebut mencapai 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari total peledak yang dibawa terduga pelaku, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara itu, tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

