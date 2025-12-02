Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |19:10 WIB
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
Lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya ternyata sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum (ABH), atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. ABH sebelumnya tidak bisa menjalani pemeriksaan lantaran kondisi kesehatannya. Pemeriksaan akhirnya dilakukan pada Senin, 1 Desember 2025.

"Sudah dilakukan (pemeriksaan), kemarin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pemeriksaan dilakukan penyidik kepolisian dengan menghadirkan pihak keluarga, Bapas, APSIFOR, dan kuasa hukum. Namun, Budi belum mengungkap apa saja yang didalami terkait dengan pemeriksaan perdana pelaku ledakan tersebut.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Sedangkan korban luka dalam peristiwa tersebut mencapai 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari total peledak yang dibawa terduga pelaku, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara itu, tiga peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185425/pemulung_di_bekasi_tewas-R9jb_large.jpg
Pemulung Tewas Terkena Ledakan saat Potong Benda Diduga Peluru Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955/ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360/putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement