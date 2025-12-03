Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan

JAKARTA – Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum (ABH) berinisial F atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui, dalam peristiwa itu mengakibatkan sejumlah pelajar terluka.

“Kondisinya sudah membaik dan sudah dapat untuk dimintai keterangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dikutip, Rabu (3/12/2025).

Pemeriksaan terhadap F dilakukan pada Senin, 1 Desember 2025. Penyidik menghadirkan berbagai pendamping, mulai dari keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor).

Tujuannya, memastikan pemeriksaan sesuai prosedur sekaligus menjaga kondisi mental pelaku yang masih di bawah umur.

“Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan memperhatikan kondisi psikologis pelaku,” ujar Budi.

Polisi kini mulai mengarah pada motif peledakan. Pendalaman mencakup cara pelaku merakit bahan peledak, sumber peralatan, hingga latar belakang yang mendorong F melakukan tindakan berbahaya tersebut. “Iya, pastinya yang didalami soal kasus ledakan,” tutup Budi.