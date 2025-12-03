Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |10:16 WIB
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum (ABH) berinisial F atau pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui, dalam peristiwa itu mengakibatkan sejumlah pelajar terluka.

“Kondisinya sudah membaik dan sudah dapat untuk dimintai keterangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dikutip, Rabu (3/12/2025).

Pemeriksaan terhadap F dilakukan pada Senin, 1 Desember 2025. Penyidik menghadirkan berbagai pendamping, mulai dari keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor).

Tujuannya, memastikan pemeriksaan sesuai prosedur sekaligus menjaga kondisi mental pelaku yang masih di bawah umur.

“Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan memperhatikan kondisi psikologis pelaku,” ujar Budi.

Polisi kini mulai mengarah pada motif peledakan. Pendalaman mencakup cara pelaku merakit bahan peledak, sumber peralatan, hingga latar belakang yang mendorong F melakukan tindakan berbahaya tersebut. “Iya, pastinya yang didalami soal kasus ledakan,” tutup Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185425/pemulung_di_bekasi_tewas-R9jb_large.jpg
Pemulung Tewas Terkena Ledakan saat Potong Benda Diduga Peluru Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955/ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement