Pelaku Ledakan Bom SMA 72 Dipindahkan ke RS Polri, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan!

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan situasi terkini mengenai kasus ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satunya terkait alasan pemindahan terduga pelaku ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengartakan, sampai saat ini masih terdapat 32 korban yang dirawat pasca insiden ledakan di SMAN 72. Dari jumlah tersebut, korban tersebar di empat rumah sakit berbeda.

"13 orang di RSI Cempaka Putih, 17 orang di RS Yarsi Cempaka Putih, 1 orang di RS Pertamina Jaya, dan 1 orang di RS Polri Kramat Jati," jelas Budi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (10/11/2025).

Terduga pelaku saat ini telah dirawat di RS Polri Kramat Jati. Kata Budi, terduga pelaku dipindahkan ke rumah sakit tersebut dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, agar pihak kepolisian dapat dengan mudah melakukan penyidikan.

"Apa alasan anak dipindahkan ke RS Polri? Di RS Polri kita sudah membentuk tim terpadu. Selain dari penanganan medis, tapi juga psikis. Dan juga guna menghindari, kalau di RS sebelumnya anak ini ditaruh dalam satu ruangan yang ada beberapa orang. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi, makannya di RS Polri dalam satu ruangan," jelasnya.

"Selanjutnya memudahkan juga penyidik untuk bisa mendalami informasi. Karena yang bersangkutan sudah dalam kondisi sadar. Apabila dalam perkembangan kondisi kesehatan semakin baik, itu akan lebih memudahkan penyidik untuk meminta keterangan," sambungnya.