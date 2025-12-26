Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Rombak Besar-besaran Kejaksaan, 43 Kajari Dimutasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |16:39 WIB
Jaksa Agung Rombak Besar-besaran Kejaksaan, 43 Kajari Dimutasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah pejabat di internal Korps Adhyaksa. Total, terdapat 68 pejabat yang diganti.

Berdasarkan surat mutasi dan rotasi yang diterima, sebanyak 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) ikut berganti jabatan. Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

“Benar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Berikut daftar 43 Kejari yang dirotasi:

1. Fajar Gurindro menjadi Kajari Kabupaten Tangerang. Jabatan sebelumnya Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

2. Anggiat AP Pardede menjadi Kajari Pringsewu. Jabatan sebelumnya Kajari Tanah Datar.

3. Ryan Palasi menjadi Kajari Tanah Datar. Sebelumnya, dia menjabat Koordinator pada Kejati Jambi.

4. I Gede Widhartama menjadi Kajari Ogan Komering Ilir. Jabatan sebelumnya Kajari Minahasa Utara.

5. Lingga Nuarie, menjadi Kajari Minahasa Utara. Jabatan sebelumnya Koordinator pada Kejati Jawa Tengah.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191787//uang-OvPK_large.jpg
Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191750//jaksa_agung-0yUr_large.jpg
Jaksa Agung Ungkap Potensi Denda Rp142 Triliun dari Sawit dan Tambang di Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191728//jaksa_agung_serahkan_rp6_triliun_ke_negara-6T0Q_large.jpg
Jaksa Agung Tegaskan Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Prabowo Bukan Hasil Pinjaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191710//jaksa_agung-XQ4o_large.jpg
Kejagung Serahkan Rp6,6 Triliun dan 800 Ribu Hektare Lahan ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191699//prabowo-JSBz_large.jpg
Prabowo : Rp6,6 Triliun Hasil Penertiban Hutan Bisa Bikin 100 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191681//prabowo-ML9k_large.jpg
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement