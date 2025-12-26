Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Kopassus Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi Dimutasi Panglima TNI karena Proses Hukum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |11:31 WIB
Jenderal Kopassus Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi Dimutasi Panglima TNI karena Proses Hukum
Letjen Widi Prasetijono/ist
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan besar-besaran jelang pergantian tahun. Sebanyak 187 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra mendapat posisi baru.

Demikian tertuang dalam Surat Keputusan (Skep) Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI.

Rinciannya adalah 109 pati TNI AD, 36 pati TNI AL, dan 42 pati TNI AU. Salah satu jenderal yang dimutasi adalah Letjen Widi Prasetijono dari dosen Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Proses hukum," tulis salinan Skep Panglima TNI di Jakarta tanggal 15 Desember 2025 sebagaimana dikutip Okezone, Jumat (26/12/2025).

Informasi yang diterima Okezone, Jenderal Kopassus ini tersandung dugaan kasus penjualan aset Yayasan Kodam Diponegoro saat dia menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971 ini merupakan Abituren Akmil 1993. Widi memulai karier militernya di kesatuan Infanteri Kopassus.

Pada tahun 2011 hingga 2012, Widi menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Pada periode tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan profesional ini berlanjut ketika Widi dipercaya menjadi ajudan Jokowi pada awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu dari tahun 2014 hingga 2016.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191614/tni-uj5P_large.jpg
Profil Wahyu Yuniartoto, Eks Komandan Serda Ucok yang Miliki Karier Moncer Usai Jadi Ajudan Prabowo   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191590/tni-fiJt_large.jpg
2 Ajudan Prabowo Pecah Bintang, Dipromosikan Duduki Jabatan Strategis TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748/tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181906/tni-aF1E_large.jpg
Profil Mayjen Krido Pramono, Jenderal Spesialis Tempur Penjaga Gerbang IKN Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181847/tni-D5SU_large.jpg
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Jenderal Raider Krido Pramono Jabat Pangdam Mulawarman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177514/tni-Smwk_large.jpeg
Daftar Lengkap 20 Kolonel TNI AD Pecah Bintang Usai Dimutasi, Mayoritas dari Kopassus!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement