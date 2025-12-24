Rekam Jejak Mentereng Jenderal Tempur Kopassus Aulia Dwi Nasrullah, Pecah Bintang di Usia Muda

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 187 perwira tinggi (pati). Sebanyak 187 pati yang dimutasi itu terdiri atas 109 pati TNI Angkatan Darat, 36 Pati TNI Angkatan Laut, dan 42 Pati TNI Angkatan Udara.

‘’Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan,’’ tulis keterangan dari Puspen yang diterima Okezone, dikutip, Rabu (24/12/2025).

Salah satu jenderal yang dimutasi adalah Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Jenderal tempur Kopassus ini akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Dengan demikian, Aulia Dwi Nasrullah akan menyandang bintang dua. Pasalnya, Kapuspen TNI merupakan jabatan yang disandang seorang Mayjen. Sementara, belum diketahui jabatan terbaru Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah usai dimutasi.

Profil Aulia Dwi Nasrullah

Aulia Dwi Nasrullah merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998 dari kecabangan Infanteri Kopassus TNI Angkatan Darat. Aulia sudah menjadi jenderal bintang satu alias Brigadir Jenderal di usia yang baru 46 tahun.

Sejak aktif sebagai prajurit TNI, pria kelahiran Gresik 28 Agustus 1977 itu sudah menduduki berbagai jabatan strategis. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.

Aulia dilantik sebagai Asops Kaskogabwilhan III oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sejak Senin 18 Desember 2023, menggantikan Brigjen Ari Yulianto yang dipromosi jadi Komandan Satsiber TNI.