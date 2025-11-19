Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |17:52 WIB
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memimpin langsung proses penertiban kegiatan usaha pertambangan di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (19/11/2025).

Kunjungan kedua jenderal berdarah Kopassus ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH).

''Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara,''ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, bahwa setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik, sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ini sudah kita tutup secara geografi,” tegasnya.

Satgas juga menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal, di antaranya 21unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir/timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173561/tni-himG_large.jpg
Kisah Mulyono, Dukun PKI Kebal Peluru dan Sakti yang Tewas Mengenaskan di Tangan Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172965/kopassus-n7OF_large.jpg
Daftar 5 Jenderal Kopassus Ahli Tempur yang Naik Pangkat, Salah Satunya Penjaga Nyawa Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170885/papua-JUEf_large.jpg
6 Anggota Kopassus Terkepung di Kerusuhan Yalimo, 3 Prajurit Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170288/viral-CE2j_large.jpg
2 Anggota Kopassus Terlibat Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168684/tni-agb0_large.jpg
Profil Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring, Dansat Siber yang Adukan Ferry Irwandi ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163810/tni-he13_large.jpg
Profil Letjen Djon Afriandi, Peraih Adhi Makayasa yang Jadi Panglima Kopassus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement