Mutasi Besar-besaran, Jenderal Tempur Kopassus Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Ditunjuk Jadi Kapuspen

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 187 perwira tinggi (pati). Rotasi dan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 yang ditandatangani sejak 15 Desember 2025.

Sebanyak 187 pati yang dimutasi itu terdiri atas 109 pati TNI Angkatan Darat, 36 Pati TNI Angkatan Laut, dan 42 Pati TNI Angkatan Udara.

‘’Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan,’’ tulis keterangan dari Puspen yang diterima Okezone, dikutip, Rabu (24/12/2025).

Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Brigjen Aulia Dwi Nasrullah untuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Jenderal tempur Kopassus ini akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Dengan demikian, Aulia Dwi Nasrullah akan menyandang bintang dua. Pasalnya, Kapuspen TNI merupakan jabatan yang disandang seorang Mayjen. Sementara, belum diketahui jabatan terbaru Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah usai dimutasi.

(Fahmi Firdaus )