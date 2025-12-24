Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Besar-besaran, Jenderal Tempur Kopassus Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Ditunjuk Jadi Kapuspen

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |06:06 WIB
Mutasi Besar-besaran, Jenderal Tempur Kopassus Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Ditunjuk Jadi Kapuspen
Brigjen Aulia Dwi Nasrullah
A
A
A

JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 187 perwira tinggi (pati). Rotasi dan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 yang ditandatangani sejak 15 Desember 2025.

Sebanyak 187 pati yang dimutasi itu terdiri atas 109 pati TNI Angkatan Darat, 36 Pati TNI Angkatan Laut, dan 42 Pati TNI Angkatan Udara.

‘’Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan,’’ tulis keterangan dari Puspen yang diterima Okezone, dikutip, Rabu (24/12/2025).

Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Brigjen Aulia Dwi Nasrullah untuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Jenderal tempur Kopassus ini akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Dengan demikian, Aulia Dwi Nasrullah akan menyandang bintang dua. Pasalnya, Kapuspen TNI merupakan jabatan yang disandang seorang Mayjen. Sementara, belum diketahui jabatan terbaru Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah usai dimutasi.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185266/kopassus-zF56_large.jpeg
Kisah Menegangkan Komandan Kopassus Bertaruh Nyawa saat Operasi Seroja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184588/tni-1eEQ_large.jpg
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173561/tni-himG_large.jpg
Kisah Mulyono, Dukun PKI Kebal Peluru dan Sakti yang Tewas Mengenaskan di Tangan Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172965/kopassus-n7OF_large.jpg
Daftar 5 Jenderal Kopassus Ahli Tempur yang Naik Pangkat, Salah Satunya Penjaga Nyawa Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170885/papua-JUEf_large.jpg
6 Anggota Kopassus Terkepung di Kerusuhan Yalimo, 3 Prajurit Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170288/viral-CE2j_large.jpg
2 Anggota Kopassus Terlibat Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Identitasnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement