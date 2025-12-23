Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah

Yudha Bahar , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |21:07 WIB
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan (foto: dok ist)
MEDAN – Sebuah bus yang mengangkut personel TNI Angkatan Laut terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut semen di Kilometer 8,5 Tol Belmera, tepatnya di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/12/2025).

Akibat kecelakaan tersebut, belasan prajurit TNI AL mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan kondisi pascakecelakaan di lokasi kejadian. Tampak sejumlah personel TNI AL mengalami luka dan dievakuasi oleh sesama prajurit serta pengguna jalan lainnya ke pinggir jalan tol.

Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan diduga bermula saat truk pengangkut semen tidak kuat menanjak ketika melintasi ruas tol tersebut, sehingga kendaraan berat itu mundur. Pada saat bersamaan, bus yang membawa puluhan personel TNI AL melintas di belakang truk dan sempat berupaya menyalip, hingga akhirnya terjadi tabrakan.

"Truknya seperti tidak kuat menanjak, lalu mundur. Bus dari belakang sempat menyalip, tapi akhirnya terjadi tabrakan," ujar Defi, warga sekitar lokasi kejadian.

 

