HOME NEWS NASIONAL

Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |14:08 WIB
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM/ist
JAKARTA - Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran viral usai membubarkan aksi sejumlah warga yang mengibarkan bendera Bulan Bintang di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan di Kecamatan Muara Dua, Lhkoseumawe, Aceh. Bendera Bulan Bintang adalah bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam rekaman video yang diterima Okezone, Kolonel Inf Ali Imran turun langsung bersama anggotanya membubarkan aksi massa.  Ali menegaskan bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia.

"Ambil itu bendera, ini Indonesia, enggak ada itu bendera-bendera," tegas Ali Imran dikutip, Jumat (26/12/2025).

Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai simbol GAM memiliki muatan historis dan politik yang kuat karena berkaitan langsung dengan gerakan separatis di masa lalu. Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak dapat disamakan dengan ekspresi simbolik biasa.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memicu kembali ketegangan sosial serta membuka luka lama masyarakat Aceh yang selama ini berupaya bangkit dan membangun kehidupan dalam suasana damai.

Profil Kolonel Ali Imran

Ali Imran lahir di Banda Aceh, 9 Juni 1978.  Abituren Akademi Militer (Akmil) 2000 ini berasal dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Karier militernya diawali di Korps Baret Merah Kopassus, Bais TNI, Paspampres, hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad).

 

