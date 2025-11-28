Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |10:19 WIB
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto ungkap kondisi ABH pelaku ledakan SMA 72 Jakarta. (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi terkini anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Secara medis, kondisi ABH semakin membaik.

1. Beranjak Pulih

“Kondisi per hari ini, ABH secara medis sudah beranjak pulih,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, saat ini ABH tersebut masih menjalani pemulihan. Dia menambahkan, kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan waktu yang tepat ABH bisa dimintai keterangan.

“Kita akan berupaya koordinasi dengan beberapa komponen termasuk BAPAS, Dinsos, KPAI, UPT P3A untuk mencari waktu yang tepat saat kita mulai menggali meminta keterangan kepada ABH,” ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 96 orang terluka akibat kejadian tersebut.

 

