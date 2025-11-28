Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih

JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi terkini anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Secara medis, kondisi ABH semakin membaik.

1. Beranjak Pulih

“Kondisi per hari ini, ABH secara medis sudah beranjak pulih,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, saat ini ABH tersebut masih menjalani pemulihan. Dia menambahkan, kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan waktu yang tepat ABH bisa dimintai keterangan.

“Kita akan berupaya koordinasi dengan beberapa komponen termasuk BAPAS, Dinsos, KPAI, UPT P3A untuk mencari waktu yang tepat saat kita mulai menggali meminta keterangan kepada ABH,” ujarnya.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 96 orang terluka akibat kejadian tersebut.