HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemulung Tewas Terkena Ledakan saat Potong Benda Diduga Peluru Tank

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |23:05 WIB
Pemulung Tewas Terkena Ledakan saat Potong Benda Diduga Peluru Tank
Pemulung Tewas Terkena Ledakan saat Potong Benda Diduga Peluru Tank (Ist)
BEKASI - Seorang pemulung tewas terkena ledakan dari benda diduga peluru tank. Benda itu meledak setelah korban memotongnya. 

1. Pemulung Tewas Terkena Ledakan

Perisitwa ini terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025) sore. 

Kapolsek Babelan, Kompol Wito, menjelaskan peristiwa bermulai ketika korban menemukan benda amunisi militer itu. Setelah menemukan barang itu, korban membawanya ke rumah dan diingat oleh keluarga agar tidak mengutak-atik benda tersebut.

"Jadi ada yang tukang rongsok, dapet kaya semacam peluru tank gitu ya besi biasa. Karena sudah diingetin keluarganya sudah jangan diiniin (utak-atik-red)," ucap Wito saat dihubungi wartawan, Minggu (23/11/2025).

Namun, karena benda yang ditemukan itu akan dijual, korban memotong barang tersebut. Alhasil saat memotongnya, benda tersebut meledak. Ledakan ini mengakibatkan korban meninggal dunia. 

"Tapi karena mau ditimbang dijual kan digerinda. Digerinda ya meledak namanya misil kan. Jadi meledak, meninggal dunia hanya satu orang aja," sambungnya.

 

