Longsor Banjarnegara, Dua Korban Tewas Kembali Ditemukan

JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan, dua korban longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan.

"Menjelang berakhirnya operasi SAR hari Jumat (21/11), dua jenazah ditemukan dalam rentang waktu sekitar pukul 16.30 WIB dan 17.00 WIB. Penemuan ini menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi 12 orang, termasuk dua korban yang ditemukan dalam bentuk potongan tubuh (body part)," ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, 18 warga masih dinyatakan hilang. Jumlah ini ditetapkan setelah dua temuan sebelumnya yang berupa body part harus melalui proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI).

Ia menerangkan, proses pencarian korban terus dilakukan, termasuk kemarin saat di tengah cuaca tidak bersahabat, para petugas harus menyesuaikan misinya. Air hujan yang menggenang dikhawatirkan menambah beban tanah dan memicu longsor susulan.

Medan yang basah, tanah yang labil, serta jarak pandang yang kerap terganggu tidak menyurutkan langkah tim SAR gabungan. Mereka tetap teguh menyisir tiga sektor pencarian yang dipetakan sejak awal: sektor A di bagian atas, sektor B di area tengah, dan sektor C di sisi terbawah, sebagai wilayah yang menerima luncuran material paling besar.