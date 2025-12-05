Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor

Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor (iNews Media Group/Ravie Wardani)

DEPOK - Longsor terjadi di Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). Rumah di daerah tersebut nyaris ambruk karena longsor.

1. Rumah Nyaris Ambruk

Dari pantauan iNews Media Group (IMG) di lokasi, terlihat runtuhan tanah ambruk ke kali Cipinang yang mengalir di sepanjang wilayah ini.

Kuat dugaan, longsor dipicu lantaran intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa lalu.

Warga RT 05, RW 06, Sukamaju Baru, Nur Wahyono (60), mengaku sangat ketakutan lantaran rumahnya berada persis di bawah tebing.

"Hujan deras kemarin, singkat saja kejadiannya. Begitu ambrol, saya takut, langsung saya telepon RT kita," katanya kepada iNews Media Group, Jumat (5/12/2025).

"Aku teriak-teriak tuh pada datang ke sini, pada ngelihat ke sini, yang utama pada nyingkirin balok-balok supaya enggak menghalangi air jalan," ucapnya.

Pagi ini, Nur Wahyono terus memantau area longsor. Terlebih, hujan di Depok, Jawa Barat pada Kamis kemarin berlangsung hingga malam hari.